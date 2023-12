Legge Bilancio: Appendino (M5s), Meloni ascolti in Papa e obbedisca meno a Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sosteniamo da tempo che la bieca rincorsa agli armamenti non sta facendo altro che alimentare guerre in cui a pagare con la vita sono spesso bambini. Eppure in questa legge di Bilancio riuscite a trovare un altro miliardo per acquistare armi. Non solo, nel silenzio più totale - per non farlo sapere agli italiani - avete approvato l'ottavo pacchetto di invio armi in Ucraina: continuate a perseguire una strategia che si è già rivelata fallimentare, serve una soluzione diplomatica. Punto, basta armi. Presidente Meloni le do un consiglio: ascolti più il Papa e obbedisca meno agli ordini di Washington". Lo ha detto in discussione generale sulla legge di Bilancio la deputata e vicepresidente M5s, Chiara Appendino. (Rin)