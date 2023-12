Roma: Diaco-Di Russo (M5s), incendio Malagrotta non sia scusa per giustificare inceneritore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo giorno di sacrosanta protesta siamo vicini al Comitato Valle Galeria Libera, siamo vicini ai cittadini, siamo vicini all'ambiente. Questo territorio merita uno stop definitivo ai nuovi impianti e una riqualificazione che lo ripaghi di quanto ha patito finora. È un bene, quindi, che il Comitato venga ascoltato in Commissione Ecomafie. Così in una nota congiunta il consigliere capitolino M5s Daniele Diaco e il capogruppo in Municipio XII del M5s Lorenzo Di Russo. "Attenzione però: questo incendio non sia l'ennesima scusa per giustificare la costruzione dell'inceneritore di Roma, che porterà solo altro inquinamento nella nostra città. L'amministrazione deve invece virare su impianti sostenibili, che puntano al riciclo, e mettere in campo iniziative antispreco, che favoriscano il riutilizzo dei materiali. Su questo tema non abbasseremo mai la guardia", conclude.(Com)