Fvg: Confcommercio Fimaa Udine, stabili prezzi al metro quadro degli immobili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti alle donne e agli uomini di Agenzia Nova con l’auspicio che sia sempre attenta al territorio e al sistema imprenditoriale" Carlo Sangalli

Presidente di Confcommercio

24 luglio 2021

- A differenza di quanto accaduto nel 2022, quest’anno i valori al metro quadro degli immobili non sono stati condizionati più di tanto dall’aumento dei costi dei materiali edili, dai rincari dell’energia, dalla complicata reperibilità di manodopera. Secondo l’osservatorio 2023 di Confcommercio Fimaa Udine, gli immobili di nuova costruzione o ristrutturazione totale a Udine variano tra i 3.000 e i 4.500 euro a mq in centro, mentre in viale Venezia e a Cussignacco si scende a 2.000-2.450 e in zona Ospedale a 2.100-3.300. “A questi prezzi – precisa il presidente di Confcommercio Fimaa Udine, Domini – le caratteristiche costruttive sono di alto livello tecnologico con domotica, finiture di elevata qualità, massimo confort abitativo, costi energetici portati quasi a zero. Ma è comunque ancora di interesse l’acquisto di immobili che richiedono piccoli lavori di riqualificazione come rifacimento del bagno, controllo dell’impianto elettrico, tinteggiatura, eventuale sostituzione dei serramenti, con le relative agevolazioni ai fini Irpef. Da non trascurare in generale il fatto che l’attenzione dei clienti va anche al tema delle spese condominiali, e ciò porta alla riduzione del valore commerciale di un’abitazione”. (Frt)