Fvg: Confcommercio Fimaa Udine, nel 2023 in sofferenza locazioni e negozi

23 luglio 2021

- Soffre il mercato delle locazioni a Udine, in assenza di offerta, e si fatica e a vendere e affittare locali commerciali. È quanto rivela oggi l’osservatorio 2023 di Confcommercio Fimaa Udine. “Molti proprietari – spiega il presidente di Confcommercio Fimaa Udine, Lino Domini - hanno preferito puntare sulle locazioni brevi, una soluzione, peraltro, che con la legge di bilancio 2024 subirà variazioni peggiorative in termini di tassazione. Al palo sono così quei conduttori che hanno bisogno di una locazione stabile, dalle famiglie agli studenti, con la conseguenza che gli affitti sono aumentati mediamente dal 5 all’8 per cento”. Situazione non entusiasmante anche per i negozi, sia nelle compravendite sia nelle locazioni. “I proprietari più fortunati riescono a locare ad aziende che danno servizi, molto meno a chi fa commercio”. Confcommercio Fimaa nazionale ha partecipato al tavolo di consultazione per l’adozione di un “Piano Casa” e di future iniziative in materia di politiche abitative, convocato dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Tra le proposte, l’estensione della cedolare secca al 21 per cento agli immobili ad uso commerciale che, anche secondo Domini, “rappresenterebbe un passo significativo per favorire la semplificazione fiscale e stimolare gli investimenti nel settore commerciale”. Per il 2024, comunque, è attesa una ripresa delle compravendite. (Frt)