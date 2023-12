Città metropolitana Roma: interventi a sostegno dei Comuni per raccolta differenziata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio Metropolitano nell'ultima seduta dell'anno, ha approvato il riparto di circa 1.900.000 euro di contributi per interventi a sostegno dei Comuni finalizzati alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati. Lo dichiara Pierluigi Sanna, vicesindaco della Città metropolitana di Roma e Rocco Ferraro, consigliere delegato all'ambiente CmR. "Si è voluto così dare un concreto impulso finanziando specifici interventi a sostegno dei Comuni del territorio metropolitano, con l'obiettivo di ridurre la produzione dei rifiuti urbani e potenziare la raccolta differenziata, attraverso l'erogazione di contributi da destinare a iniziative quali, a mero titolo esemplificativo, l'acquisto di contenitori per la raccolta differenziata, l'acquisto di mezzi per la raccolta dei rifiuti, l'acquisito di sistemi di videosorveglianza contro l'abbandono dei rifiuti, servizi di comunicazione, progetti sul compostaggio, realizzazione e manutenzione di centri di raccolta comunale e, in generale, per tutte le iniziative volte al miglioramento della raccolta differenziata dei rifiuti e alla diminuzione dei rifiuti indifferenziati prodotti", spiega ancora. (segue) (Com)