Città metropolitana Roma: interventi a sostegno dei Comuni per raccolta differenziata (2)

- "Un lavoro che ha visto impegnati gli uffici, che ringrazio, anche in questi giorni di festa. La delibera è stata così votata all'unanimità; in questo modo - aggiunge ancora Sanna - potremo dare risposte concrete a 92 Comuni dell'area metropolitana, dal più piccolo al più grande. Abbiamo rafforzato una politica ambientale, premiando i Comuni virtuosi e sostenendo quelli che avevano bisogno di investimenti per aumentare le percentuali di raccolta differenziata. L'ente metropolitano si candida a diventare sempre più green, allineandosi a un nuovo ciclo dei rifiuti con Roma Capitale. Lo sforzo è quello di educare ad un modo di vita che sia rispettoso dell'ambiente e che possa fare dei rifiuti differenziati una risorsa economica che vada ad incidere sulla riduzione dei costi delle bollette. Saremo, altresì, attenti a chi cerca di eludere le regole con comportamenti sbagliati; i sistemi di video sorveglianza serviranno da deterrente ma anche per multare gli incivili. Le campagne pubblicitarie ci aiuteranno a fare del rispetto ambientale uno stile di vita". (Com)