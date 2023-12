Fvg: assessore Risorse forestali, consegnate due nuove autobotti antincendio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state consegnate oggi al Corpo forestale regionale due nuove autobotti antincendio boschivo. Prodotti dall'azienda Tekne srl, sono dotate di serbatoio d'acqua di 3.000 litri. "Sono mezzi di ultima generazione in grado di raggiungere anche i luoghi più impervi facilitando così la tempestività e l'efficacia degli interventi", ha detto l'assessore regionale alle Risorse forestali, Stefano Zannier, presente alla consegna, che ha confermato la "massima attenzione" rivolta alle "dotazioni da mettere a disposizione degli operatori chiamati a intervenire nei casi, sempre più frequenti, di fenomeni atmosferici eccezionali". L’assessore ha annunciato anche che nel 2024 è previsto uno stanziamento ulteriore per incrementare il parco macchine del Corpo forestale regionale e un secondo bando da 900 mila euro di aiuti finanziari per la realizzazione di interventi sulla viabilità forestale e i soprassuoli forestali, finalizzati alla prevenzione dei roghi in area carsica. (Frt)