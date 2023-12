Legge Bilancio: Pella (FI), attenta a priorità famiglie, imprese e territorio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In materia sanitaria abbiamo finanziato il Ssn per un importo aggiuntivo di 3 miliardi; abbiamo messo 5 miliardi per il rinnovo del contratto del personale del comparto, per l'incremento della tariffa oraria, la rideterminazione dei tetti della spesa farmaceutica, l'aggiornamento dei Lea, l'abbattimento delle liste d'attesa e, soprattutto, per il potenziamento dell'assistenza territoriale", ha aggiunto. "Anche sul tema delle imprese, si è incentivato il credito d'imposta sulle Zes nel Mezzogiorno, abbiamo previsto rifinanziamenti per i contratti di sviluppo industriale e rifinanziato la Sabatini; sono previsti poi importanti interventi in materia di investimenti e di infrastrutture, come il ponte sullo Stretto di Messina con un importo pari a 11,6 miliardi, anche con una quota di risorse indicate per le regioni Sicilia e Calabria. Infine, le misure a favore degli enti di regioni e locali, con uno stanziamento di 5 miliardi sul rinnovo del comparto, così come quelle a favore di tutti i comuni, in particolar modo per quelli fino a 5.000 abitanti. E se il parere in ambito di conferenza unificata da parte di tutte le regioni italiani e dell'Anci è stato favorevole vuol dire che qualcosa di buono questo Governo ha fatto", ha concluso. (Rin)