Veneto: Zaia, condoglianze per scomparsa professore Giuseppe Erle

- Luca Zaia, presidente della regione Veneto, ha espresso il proprio cordoglio per la "scomparsa del professor Giuseppe Erle, riferimento storico e importantissimo per la diabetologia non solo vicentina e veneta, professionista di fama nazionale". Negli anni di servizio, ha ricordato Zaia, "ha avuto modo di affermarsi e farsi apprezzare per le sue indiscusse doti di medico ed anche distinguersi per la carica di umanità con cui si poneva verso i pazienti. È stato un protagonista e un antesignano di quel modello di cura che guarda alla persona prima che al malato. Lo ricordiamo con gratitudine per il contributo alla crescita della sanità veneta. Esprimo - ha concluso - la più sentita vicinanza al figlio Piero, a tutti i familiari e a chi gli ha voluto bene". (Rev)