Cisgiordania: Onu, 300 palestinesi uccisi dal 7 ottobre

- Dallo scorso 7 ottobre sono stati uccisi circa 300 palestinesi in Cisgiordania, tra cui 79 minori. Lo ha rivelato un rapporto pubblicato oggi dall’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, che descrive nel dettaglio il rapido deterioramento della situazione dei diritti umani in Cisgiordania e chiede a Israele di porre fine alle uccisioni illegali e alla violenza dei coloni contro la popolazione palestinese. Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno ucciso 291 persone, mentre sono otto i palestinesi assassinati dai coloni. Prima del 7 ottobre, 200 palestinesi erano già stati uccisi nell'area nel corso del 2023. Si tratta del numero più alto in un periodo di dieci mesi da quando le Nazioni Unite hanno iniziato a redigere questo tipo di rapporti nel 2005. "L'uso di mezzi e armi tattiche militari in contesti di applicazione della legge, l'uso di forza non necessaria o sproporzionata e l'applicazione di restrizioni di movimento ampie, arbitrarie e discriminatorie che colpiscono i palestinesi sono estremamente preoccupanti", ha dichiarato l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk. "Le violazioni documentate in questo rapporto ripetono lo schema e la natura delle violazioni denunciate in passato nel contesto della lunga occupazione israeliana della Cisgiordania”, ha proseguito il funzionario, aggiungendo: “Tuttavia, l'intensità della violenza e della repressione è qualcosa che non si vedeva da anni". (Res)