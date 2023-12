Parlamento: Silvestri (M5s), con attacchi come questi Conte sempre più forte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli sguaiati e ridicoli attacchi al presidente Conte per la sua dichiarazione dei redditi da parte degli esponenti del governo Meloni “non hanno che un risultato: renderlo più forte e dimostrare l'enorme differenza tra noi e loro”. Lo afferma in una nota Francesco Silvestri, capogruppo M5s alla Camera. “Evidentemente proprio non riescono ad accettare che Conte sia stato coerente con le sue parole, che non abbia usato il mandato di deputato e la rete di contatti istituzionali per arricchirsi, che non abbia accettato un seggio per le elezioni suppletive che avrebbe potuto agevolmente vincere. Per gli esponenti del governo Meloni, ormai saldamente nella Ztl, il problema non è nel fatto che c'è una classe politica che guadagna infinitamente troppo rispetto ai salari dei cittadini, ma il fatto che c'è una classe politica che, fieramente, non somiglia in alcun modo a loro. La scompostezza di questi attacchi conferma anche un'altra cosa: la debolezza delle forze che compongono il governo Meloni e le prospettive politiche di batterli mettendo in evidenza i loro continui fallimenti", aggiunge. (Rin)