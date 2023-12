Veneto: Zaia, complimenti ad agenti questura Padova, hanno impedito violenza sessuale a studentessa libanese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti della Squadra mobile della questura di Padova e gli operatori dell'Ufficio prevenzione generale e Soccorso pubblico - Squadra volanti, il giorno di Natale, hanno arrestato un uomo di 27 anni e nazionalità italiana che ha minacciato e tentato una violenza sessuale nei confronti di una studentessa di origine libanese poco più che 20enne. "Ancora una volta - ha commentato Luca Zaia, presidente della regione Veneto - la prontezza, la preparazione, la capacità di indagine degli agenti della Squadra mobile della questura di Padova, coordinati dal nuovo questore Marco Odorisio, hanno permesso di impedire che una giovane studentessa libanese indifesa e rimasta da sola in Italia per le feste, potesse essere vittima di violenza sessuale. A nome mio personale e della regione del Veneto - ha proseguito - voglio esprimere un ringraziamento a tutti gli agenti coinvolti nell'operazione, che in un giorno di festa hanno svolto egregiamente il loro lavoro, arrestando un giovane 27enne che ha minacciato, terrorizzato e tentato di violentare la ragazza, che ha avuto la forza e il coraggio di chiedere aiuto e chiamare il 113 per denunciare quanto le stesse accadendo. Grazie alle indagini avviate immediatamente dopo la telefonata, gli agenti della Squadra mobile della questura sono riusciti ad identificare il giovane, a risalire al suo domicilio, e a coglierlo in flagranza di reato", ha concluso Zaia. (Rev)