Speciale energia: India, "WaPo", governo contro Apple dopo notifiche su hacking di Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la “Washington Post”, più di 20 persone hanno ricevuto gli avvertimenti di Apple in merito ai possibili attacchi informatici di Stato alla fine di ottobre: per la maggior parte, afferma il quotidiano, si tratta di figure pubblicamente critiche nei confronti del primo ministro indiano o di Gautam Adani, magnate indiano dell’energia e delle infrastrutture vicino a Modi. Tra i possibili bersagli degli attacchi informatici da parte di attori statali figurano secondo il quotidiano un politico dello Stato del Bengala Occidentale, un leader comunista dell’India meridionale e un portavoce del Congresso nazionale indiano, principale partito di opposizione del Paese. Tra i giornalisti, la “Washington Post” cita in particolare Anand Mangnale e Ravi Nair dell’Organized Crime and Corruption Reporting Project (Occrp), un’alleanza nonprofit di giornalisti investigativi indipendenti. Proprio l’Occrp si era occupata ad agosto di presunte attività illecite all’interno del gruppo Adani: secondo la “Washington Post”, 24 ore dopo la pubblicazione dell’inchiesta, un hacker violò l’iPhone di Mangnale e vi impiantò Pegasus, il famigerato spyware sviluppato dalla compagnia israeliana Nso Group e al centro di uno scandalo internazionale sullo spionaggio di Stato. Ad una richiesta della “Washington Post”, un portavoce di Adani ha categoricamente smentito che il magnate sia coinvolto in qualche modo in attività di hacking ai danni dell’Occrp, che ha accusato di condurre una “campagna diffamatoria” nei confronti del Gruppo Adani. (Was)