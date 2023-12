Speciale energia: da Banco Bpm e Sace 4 milioni al Gruppo Ritmo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Gruppo Ritmo Srl, realtà attiva del settore immobiliare nel territorio romagnolo, ha ricevuto un finanziamento di 4 milioni di euro erogato da Banco Bpm e assistito dalla Garanzia Green di Sace, per la realizzazione di un complesso residenziale sito a Pinarella di Cervia (RA). L'operazione è finalizzata alla costruzione di ventisei unità immobiliari di classe energetica A4, la massima attualmente in vigore, e un indice di prestazione energetica totale inferiore a 32kwh/mq. Tale indice indica la previsione di fabbisogno di energia primaria dell'edificio in costruzione e si attesta al di sotto della soglia fissata per i requisiti degli edifici a energia quasi zero denominati Nzeb, "Nearly Zero-Energy Building". Il Gruppo Ritmo, fondato nel 1978 dall'imprenditore Giorgio Pulazza, è un'impresa famigliare impegnata nella progettazione e realizzazione di edifici residenziali e commerciali. Nel corso degli anni è divenuta la principale realtà del settore immobiliare del territorio, dai lidi ravennati alla costa cervese e nei vari centri città di tutta la Romagna. L'azienda, che ha chiuso il 2022 con un utile pari a 5,9 milioni di euro, si caratterizza per una capacità di intervento capillare e una previsione di realizzazione di circa 2500 unità immobiliari nei prossimi 6 anni. "Siamo particolarmente soddisfatti di questa nuova partnership - ha commentato Giorgio Pulazza fondatore di Gruppo Ritmo - poiché, come ci hanno confermato da Sace, si tratta della loro prima operazione fatta con questo specifico strumento e che ci consente di proseguire in quel percorso di edilizia sostenibile che abbiamo già intrapreso da tempo e che ha il più nobile degli scopi, la tutela del futuro del nostro pianeta". "Questo finanziamento ci consente di sostenere un progetto importante per il territorio che è in linea con gli obiettivi della banca in ambito Esg - ha dichiarato Adelmo Lelli, responsabile Direzione Territoriale Emilia Adriatica di Banco BPM – A fianco del Gruppo Ritmo, confermiamo il nostro ruolo di partner strategico per le imprese impegnate in percorsi virtuosi di crescita e supportiamo l'edilizia sostenibile che permette di guardare al futuro, raccogliere la sfida della transizione energetica e investire nello sviluppo green dei territori". (Com)