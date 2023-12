Tunisia: rinviata a giudizio dirigente ferrovie dello Stato indagata per false assicurazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una dirigente delle ferrovie dello Stato tunisine è stata arrestata e rinviata a giudizio nell'ambito di un'indagine sulla falsificazione di assicurazioni. Lo riferisce l'emittente tunisina "Mosaique Fm", precisando che il mandato è stato emesso dal primo giudice istruttore del polo giudiziario e finanziario di Tunisi. Il tribunale aveva già autorizzato gli agenti della Brigata centrale per la lotta contro i reati economici e finanziari della Guardia nazionale di Al Aouina, nella capitale, a svolgere indagini su alcuni sospettati di falsificazione di assicurazioni e di contratti assicurativi in seno alla compagnia ferroviaria nazionale del Paese. Il pubblico ministero, messo a conoscenza, ha deciso di aprire un'indagine giudiziaria. Un certo numero di indagati è stato sentito dal gip che ha deciso di rinviare a giudizio la responsabile degli affari giudiziari della compagnia, mantenendo a piede libero le altre persone deferite in attesa di ulteriori indagini. (Tut)