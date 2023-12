Abruzzo: Giunta regionale approva revisione disciplina patrimonio di associazioni culturali e fondazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale abruzzese, nel corso di una riunione che si è tenuta questa mattina a L'Aquila, ha approvato un provvedimento riguardante la revisione della vigente disciplina concernente l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle Regioni, nei confronti delle associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato che abbiano sede legale in Abruzzo. È stato stabilito, tra l'altro, che l'entità minima del patrimonio iniziale richiesta per il riconoscimento da parte della Regione (allo stato attuale pari a 10 mila euro per le associazioni e a 50 mila euro per le fondazioni) è di 15 mila euro per le associazioni e 30 mila euro per le fondazioni. (Gru)