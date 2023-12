Fd'I: Celli, parole assurde della senatrice Mennuni, figlie di cultura arcaica e retrograda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dobbiamo insegnare alle nostre figlie che cool è essere donne libere, capaci di autodeterminarsi ed esprimere la loro personalità. Le parole della senatrice Lavinia Mennuni rilasciate questa mattina nel corso di un'intervista televisiva, sono frutto di una cultura arcaica e retrograda. Così in una nota la presidente dell'Assemblea capitolina Svetlana Celli. "Da mamma e donna impegnata in politica e nelle istituzioni - aggiunge Celli - dirò sempre a mia figlia che deve lottare per affermare i propri diritti, di scegliere senza condizionamenti la strada da seguire, di coltivare sogni e speranze. Dobbiamo essere al loro fianco e mai imporre volontà prestabilite. Non c'è una via prioritaria e più giusta, ma soltanto la necessità di difendere la propria dignità e libertà, in ogni contesto e forma. Di essere libere di diventare mamme". (segue) (Com)