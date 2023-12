Ucraina-Francia: ministero Difesa di Kiev, approfondiamo cooperazione per le attività difensive aeree

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ucraina e Francia stanno aumentando la cooperazione nel settore della difesa aerea. Lo ha riferito l'ufficio stampa del ministero della Difesa ucraino a seguito dell'incontro del viceministro Ivan Havrilyuk, con una delegazione del Senato francese. Havrilyuk ha ringraziato la delegazione francese per la sua partecipazione alla coalizione di difesa aerea e missilistica integrata dell'Ucraina. Il ministro ucraino ha sottolineato che, nell'ambito delle attività della coalizione, Kiev conta sulla fornitura aggiuntiva di moderni sistemi di difesa aerea e missili. "Abbiamo bisogno di ulteriori missili guidati antiaerei e mezzi di ricognizione radar, principalmente per identificare e distruggere i missili balistici nemici", ha detto Havrilyuk, aggiungendo che l'Ucraina è anche interessata all'addestramento dei suoi piloti militari sul territorio francese e a un sostegno per la manutenzione degli aerei di produzione occidentale. (Kiu)