Sardegna: Regionali 2024, Psi a Progressisti, rientrate nella coalizione di centrosinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito Socialista lancia ai Progressisti un “appello alla ragionevolezza” perché tutti assieme facciano uno sforzo e si presentino alle elezioni regionali uniti alla coalizione di centro sinistra. A chiederlo è il segretario regionale del Psi Gianfranco Lecca. “Rientrate nella coalizione di centro sinistra, la vostra presenza è indispensabile per costruire una compagine compiuta in grado di confrontarsi e di battere il centro destra – l’appello del Psi ai Progressisti – troverete dentro il campo largo tutti gli spazi di agibilità politica che tengono conto di tutte le sensibilità vicine alla vostra. Tutto il centrosinistra - ribadisce Lecca - deve correre unito, la Sardegna può essere il luogo d'inizio di una riscossa della ragionevolezza, del ritorno alla politica del buonsenso. Se non abbiamo la forza di correre da soli abbiamo però maggiore energia politica se ci muoviamo uniti; ognuno di noi ha l'esperienza per suggerire azioni di maggiore equilibrio. I socialisti – conclude Gianfranco Lecca – saranno attenti affinché all’interno della coalizione possano convivere tutte le formazioni che daranno origine a una raggruppamento compatto e rinnovato”. (Rsc)