Camera: Fontana, momento complicato, massima attenzione per attività internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attività della Camera dei deputati nell’anno che si sta per chiudere “è stata composita e voglio sottolineare in particolare quella fatta a livello internazionale” anche in relazione del contesto geopolitico che delinea “un momento storico complicato”. Lo ha affermato il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, nel corso dell’incontro con la stampa parlamentare per lo scambio di auguri. Sul fronte dei rapporti internazionali, ha chiarito Fontana, c’è stata “un’attività parlamentare molto significativa” scandita “da numerosi incontri e riunioni bilaterali: solo a livello personale ho avuto oltre 90 incontri con rappresentanti di Paesi di tutto il mondo”. In particolare, il presidente ha ricordato i rapporti con i Paesi dell’area balcanica che sono “Fondamentali per l’Italia e per gli interessi del Paese. Allo stesso modo il presidente ha voluto rimarcare “il forte legame con il Parlamento europeo e con la sua presidente Metsola”. (Rin)