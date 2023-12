Pnrr: Barelli (FI), arrivo quarta rata ennesimo successo governo centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Palazzo Chigi ha confermato oggi il versamento della quarta rata da 16,5 miliardi di euro dei fondi Pnrr da parte della Commissione europea all'Italia, nei tempi previsti. Ciò rappresenta l'ennesima certificazione del buon operato di questo governo di centrodestra". Lo ha dichiarato Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia. "La sinistra e tutti i nostri detrattori se ne facciano una ragione: siamo un governo autorevole, serio, concreto e soprattutto credibile, in Italia ed in Europa. Questo risultato fa il paio con la ratifica dei giorni scorsi, da parte della cabina di regia del Pnrr, del conseguimento degli obiettivi necessari che permetteranno al nostro Paese di presentare anche la richiesta della quinta rata da 10,5 miliardi di euro nei tempi previsti e prima degli altri Paesi europei. Proseguiamo a suon di risultati e di provvedimenti indispensabili per il Paese, lasciamo pure le chiacchiere agli altri", conclude. (Rin)