Camera: Fontana, troppi decreti non ci piacciono, invertire tendenza

- Abbiamo sempre cercato di dialogare con il governo sulla possibilità di non ricorrere ai decreti legge ma ai disegni di legge ordinari ed avere comunque una buona prospettiva sui tempi. "Continuiamo con questo lavoro e cerchiamo di fare in modo che questa tendenza all’uso dei decreti non aumenti ma anzi si inverta questa prassi, che non ci piace particolarmente”. Lo ha detto il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, nel corso dell’incontro con la stampa parlamentare per lo scambio di auguri. “Non è una cosa che dipende solo da me ma il nostro lavoro è continuo”, ha aggiunto. (Rin)