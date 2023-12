Legge Bilancio: Baldino (M5s), recessiva e con austery sarà ancor peggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa manovra è indecente, vacua e recessiva, che lascia indietro gli ultimi e ferma al palo il Paese. In questa manovra non c'è nulla per le imprese e per al crescita, per il lavoro, per il welfare, per la sanità - salvo pochi spiccioli venduti come grandi concessioni cambiando i parametri di misurazione della spesa pubblica. Nessun vantaggio nelle buste paga degli italiani che continuano a perdere il loro potere di acquisto". Lo ha detto la vicepresidente del gruppo M5s Vittoria Baldino, intervenendo in Aula in discussione generale sulla legge di Bilancio. "Mentre i Tg di TeleMeloni ci raccontano che va tutto bene e che gli italiani spendono miliardi durante le ferie natalizie, nessuno bada alle notizie di Caritas e Pane Quotidiano che ci riportano una verità diversa, raccontando di sempre più persone in fila per un pasto caldo o per la distribuzione di indumenti. Ma la cosa peggiore è che questa manovra potrebbe essere la meno austera dei prossimi anni, grazie ai vincoli europei che ingabbieranno l'Italia con il nuovo Patto di stabilità approvato anche dal governo italiano senza colpo ferire, consegnano il Paese a una nuova stagione di austerità dimostrando il loro vero volto. Se le stime di autorevoli think tank internazionali saranno confermate, nelle prossime manovre avremo decine di miliardi di tagli e di nuove tasse a carico degli italiani. Prendendo in prestito le parole di Sciascia, questo è un governo di quaquaraquà", ha concluso.(Rin)