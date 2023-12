Camera: Fontana, nessuno squilibrio con Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guardando i dati che ci riguardano, così come quelli del Senato “devo dire che questo squilibrio” fra le due Camere “nei numeri non c'è. Nel senso che sono stati presentati 47 disegni di legge di conversione e ne sono stati mandati 24 al Senato e 23 alla Camera”. A dirlo è stato il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, nel corso dell’incontro con la stampa parlamentare per lo scambio di auguri. In termini assoluti, ha ribadito il presidente, “questo squilibrio non c’è”. (Rin)