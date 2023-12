Legge Bilancio: Dell'Olio (M5s), testo correttivo è certezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa è una manovra così restrittiva e mancante di omogeneità che sicuramente servirà un'azione correttiva nel 2024, a maggior ragione dopo il disastro fatto con l'approvazione del Patto di stabilità e crescita. Se non bastasse quello che ha tirato fuori l'istituto Bruegel, che annuncia un aggiustamento annuale medio dello 0,61 per cento del Prodotto interno lordo, che significa circa 12 miliardi, c'è quello che ha detto ieri il ministro Giorgetti in audizione in commissione e che leggo testualmente: 'Il nuovo Patto di stabilità è un passo indietro rispetto alla proposta iniziale della commissione, perché sono state introdotte tantissime clausole per richieste di diversi Paesi; è un compromesso sul quale la valutazione la faremo tra qualche tempo, ma il sistema di regole è complesso e complicato e rischia di essere prociclico'. Tradotto: ti spinge in recessione proprio nel momento in cui tu sei in difficoltà. In poche parole, ieri, il ministro Giorgetti ha detto che questa approvazione del Patto di stabilità è un disastro". Lo ha detto il deputato del Movimento cinque stelle, Gianmauro Dell'Olio, intervenendo in discussione generale, in Aula alla Camera, sulla legge di Bilancio. "Adesso - ha specificato il parlamentare, rivolgendosi al governo - c'è solo da capire una cosa: se questa manovra correttiva che farete, nonostante quello che andate a dire sui giornali, la farete prima delle elezioni europee per questioni elettorali o se avrete il pudore di farla dopo, per evitare di essere massacrati. Questo noi dobbiamo capire, perché comunque la farete. Infatti, con quello che prevede il Patto di stabilità, dovrete andare al 3,3 per cento del Prodotto interno lordo, se poi inseriamo anche il taglio del cuneo andrete oltre il 4 per cento. Quindi, andare a dire sui giornali, oggi, che è tutto a posto è farsesco". (Rin)