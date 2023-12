Cile: Boric celebra "storico" accordo pubblico-privato per lo sfruttamento del litio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Cile, Gabriel Boric, ha celebrato la firma di un "importante" accordo che permetterà a un'associazione pubblico-privata di effettuare sviluppare attività commerciale e produttive con l'estrazione del litio dal ricco giacimento del Salar di Atacama. "Possiamo essere felici per la nostra patria e per il nostro futuro", ha detto Boric aprendo la conferenza stampa in cui si riportava l'intesa tra la compagna statale Codelco (leader mondiale delle attività minerarie del rame) e la Sqm (importante impresa privata specializzata nello sfruttamento e trattamento di diversi minerali). "Si tratta di una sfida senza precedenti per l'industria mineraria cilena e di un passo avanti concreto per raggiungere lo sviluppo giusto e sostenibile che tutti auspichiamo", ha aggiunto il presidente rivendicando il rispetto, "in soli otto mesi", della promessa di "assicurare la presenza dello Stato nell'estrazione del litio del Salar de Atacama. (segue) (Abu)