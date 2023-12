Cile: Boric celebra "storico" accordo pubblico-privato per lo sfruttamento del litio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo "senza precedenti" reso noto ieri dalle due compagnie prevede la creazione di un'associazione pubblico-privata che, dovessero "compiersi determinate condizioni, si materializzerà dal 1 gennaio del 2025". In cantiere c'è una società con il 50 per cento delle azioni più una in mano allo Stato, per operazioni che si protrarranno a tutto il 2060. Alla base della società recita il memorandum di intesa, c'è lo sviluppo del progetto Salar Futuro, lo sfruttamento del Salar di Atacama a partire dal 2031, con l'integrazione di tecniche che permettono di procedere verso un equilibrio idrico nel bacino. L'associazione, che assorbirà i contratti parziali sin qui stipulati per lo sfruttamento della zona, ha anche previsto la costituzione di un tavolo di coordinamento delle operazioni aperto a rappresentanti delle comunità che insistono sul territorio. (segue) (Abu)