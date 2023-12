Cile: Boric celebra "storico" accordo pubblico-privato per lo sfruttamento del litio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Boric ha ricordato che la creazione della società "non era facile e che, come prevedibile, c'è stato chi ha affermato che era preferibile lasciare lo sfruttamento del litio in mani private. Dicevano che lo Stato si sarebbe dovuto limitare a raccogliere le tasse. Ma il mio convincimento come presidente è che il modello di sviluppo del nostro Paese può cambiare e modernizzare. Per questo, per sviluppare il nostro potenziale non è sufficiente ripetere le stesse formule del passato", ha detto Boric. Al contrario, ha aggiunto, il Cile ha bisogno di uno "Stato che non sia solo esattore ma che partecipi in tutto lo sforzo e la creazione di prodotti di litio con valore aggiunto". (Abu)