Rifiuti: Fina (Pd), seguiamo da vicino la vicenda Malagrotta, sostegno a Gualtieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- I gravi fatti degli ultimi giorni "che hanno colpito l'impianto di Malagrotta esigono grande attenzione - così scrive in una nota il Senatore Michele Fina, capogruppo del Pd nella Commissione bicamerale di inchiesta sul ciclo dei rifiuti - la Commissione si è subito attivata e nei prossimi giorni assumeremo decisioni in merito. Svolgeremo sicuramente anche una visita ispettiva sul posto per avviare, con la massima cognizione di causa, tutte le procedure di competenza in piena collaborazione con l'autorità giudiziaria che sta svolgendo le indagini e verso la quale esprimiamo piena fiducia e sostegno"."Ritengo sia doveroso esprimere al Sindaco Gualtieri e alla sua amministrazione il massimo sostegno per la gestione dell'emergenza - aggiunge - riconoscendo a lui e alla sua giunta di aver intrapreso un percorso determinato in questi anni, ovviamente non semplice e bisognoso di tempo. Condivido e sostengo, inoltre, la richiesta del Sindaco di Roma rivolta al Governo per disporre con urgenza un aumento della vigilanza su tutti gli impianti di rifiuti e i siti di stoccaggio. Assicuriamo a tutta la cittadinanza e a tutti i portatori di interessi il massimo impegno delle Istituzioni per far luce su quanto accaduto e per la tutela della salute pubblica". (Com)