Legge Bilancio: Cattoi (Lega), ereditiamo zavorre generate da governo giallorosso

- "Gli spazi per la manovra sono risicati: ereditiamo 130 miliardi di zavorra del superbonus del governo Conte II che peserà per l'un percento del Prodotto interno lordo nelle prossime leggi di Bilancio. Nonostante anche l'aumento dei tassi d'interesse della Bce e le conseguenze su mutui e prestiti abbiamo l'obbligo di rimettere l'Italia sui giusti binari, anche per l'attuazione del Pnrr, soldi su cui paghiamo interessi ora attivi". Lo ha detto la deputata della Lega, Vanessa Cattoi, intervenendo in discussione generale, nell'Aula della Camera, sulla legge di Bilancio. "Dobbiamo essere affidabili sul piano internazionale e ci stiamo riuscendo: il Pil italiano è dello 0,7 per cento, a fronte di una media europea dello 0,6 per cento, mentre la Germania è in negativo, al -0,3 per cento - ha proseguito la parlamentare -. Bene anche i nostri istituti di credito: siamo tra i primi in un elenco stilato dalla Banca centrale europea delle banche più solide dell'area euro, secondo requisiti capitali. È così smentito, con dati oggettivi, chi dice che siamo incompetenti e irresponsabili. Inoltre, la Borsa italiana è tra le migliori del 2023 a livello europeo, alla faccia di chi diceva che con il governo di centrodestra si sarebbero sfasciati i conti pubblici e si sarebbe impennato lo spread. Questa legge di Bilancio parte da un principio: l'Istat ci spiega che il Pil italiano è sostenuto dalla domanda interna e noi dobbiamo mettere in campo le misure che la continuino a sostenere. Riduzione della pressione fiscale (taglio cuneo), fringe benefit, detassazione dei premi di produttività, slittamento plastic e sugar tax e detassazione del lavoro nel comparto turistico per far fronte alla carenza di manodopera generata dal reddito di cittadinanza". (segue) (Rin)