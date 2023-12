Legge Bilancio: Cattoi (Lega), ereditiamo zavorre generate da governo giallorosso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cattoi ha aggiunto: "Abbiamo pensato al problema della denatalità perché se in Italia non torniamo a fare figli il sistema Paese crolla. 150 milioni per i bonus asili nido ed esonero del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico delle madri di tre o più figli, per fare due esempi. Infine 2,4 miliardi di euro per il rinnovo dei contratti del personale sanitario e 250 milioni per il 2025 e 350 milioni dal 2026 per finanziare assunzioni di personale nella sanità territoriale e come coordinatrice dell'Intergruppo insieme contro il cancro non posso non ricordare tra i tanti anche il rifinanziamento del fondo per i test Ngs di profilazione genomica dei tumori. Da non dimenticare il Fondo unico disabilità per il quale sono stati stanziati 550 milioni per il prossimo anno e 231 milioni dal 2025. La Lega, con il ministro Giorgetti, conferma la sua linea di responsabilità, credibilità e crescita". (Rin)