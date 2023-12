Mobilità: Uiltrasporti Lazio, incomprensibile intervento dell'amministrazione sulle tariffe predeterminate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione Consultiva, convocata per oggi, "aveva all'ordine del giorno oltre alla nuova turnazione, anche la sospensione della tariffa fissa da e per l'aeroporto di Ciampino. Tale scelta era la conseguenza inevitabile delle difficoltà legate al traffico della Capitale ancora più soffocata dagli innumerevoli cantieri aperti". È quanto dichiara in una nota Alessandro Atzeni coordinatore regionale del settore di Uiltrasporti Lazio. Ora appare "a dir poco bizzarro che tale iniziativa, più volte sollecitata dalle compagini sindacali, veda esclusa la tratta da e per l'aeroporto Leonardo da Vinci. Se la scelta del Comune prende atto, finalmente, che le anacronistiche tariffe fisse hanno perso ogni ragion d'essere nel contesto attuale, ci risulta davvero difficile comprendere perché la scelta venga fatta in modo pilatesco, risolvendo il problema a metà e, quindi, sostanzialmente non risolvendolo, lasciando la categoria con l'amaro in bocca ed il miraggio dell'adeguamento tariffario in tempi brevi" conclude Atzeni. (Com)