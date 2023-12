Bolivia: approvata legge per braccialetti elettronici agli imputati per violenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento della Bolivia ha approvato la legge che disciplina l'uso, il controllo e il funzionamento dei braccialetti elettronici. La legge, che dovrà ora essere promulgata dal presidente della Bolivia, Luis Arce, introduce, per le persone accusate di violenze e aggressioni, l'uso di uno strumento alternativo alla prigione preventiva. Al tempo stesso, il provvedimento è presentato come garanzia di sicurezza per le persone che hanno subito le violenze, disponendo un controllo rigido dei possibili movimenti degli aggressori. (Brs)