Pnrr: Delmastro, ottima notizia pagamento quarta rata

- "Il pagamento della quarta rata del Pnrr italiano è ottima notizia per tutti tranne che per i 'gufi' nostrani che per oggi smetteranno di volteggiare", dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d'Italia e sottosegretario alla Giustizia. "Tra qualche giorno partirà la sinistra e catastrofica litania sul rischio della quinta rata. A ognuno il suo ruolo: alla sinistra scommettere contro l'Italia, a noi il compito di dimostrare che l'Italia è in grado di vincere, contro ogni disfattismo, le sfide del Pnrr", conclude.(Com)