Speciale difesa: Corea del Sud, a Seul esercitazione contro attacchi a sorpresa nordcoreani

- Più di mille militari, agenti di polizia e personale di emergenza sudcoreani hanno partecipato a una rara esercitazione di difesa contro un ipotetico attacco a sorpresa della Corea del Nord a Seul. L'esercitazione avviene in un clima di tensione crescente dopo che il Nord ha testato un missile balistico intercontinentale e lanciato il suo primo satellite spia, e dopo il ripristino da parte delle due Coree di ulteriori presidi militari lungo il confine tra i due Paesi, che erano stati rimossi a seguito di un accordo nel 2018. "Per noi è stata una grande lezione il fatto che il sistema di difesa avanzato di classe mondiale di Israele si sia fatto cogliere impreparato a fronte dell’attacco a sorpresa sferrato da Hamas con artiglieria convenzionale e mezzi arretrati", ha dichiarato Oh Se-hoon, sindaco della capitale. L'esercitazione ha simulato attacchi a una grande struttura di approvvigionamento idrico, stazioni di rete telefonica e un corridoio sotterraneo di comunicazioni e cavi di alimentazione. Seul dista soli 38 km dal confine militare con il Nord, e tale vicinanza rende la capitale particolarmente suscettibile a un improvviso, ha spiegato Oh. (Git)