Speciale difesa: Portogallo, capo Stato maggiore smentisce di volersi candidare a presidenziali 2026

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di Stato maggiore della Difesa portoghese, l'ammiraglio Henrique Gouveia e Melo, ha respinto le indiscrezioni secondo cui avanzerà la sua candidatura alle elezioni presidenziali del 2026. "Sono concentrato sul mio obiettivo militare, che è quello di trasformare la Marina in uno strumento veramente utile, significativo, completo e tecnologicamente avanzato al servizio dello Stato portoghese. È un lavoro enorme. Occupa il 110 per cento del mio cervello. E quindi non mi preoccupo di altre cose", ha evidenziato in un'intervista all'agenzia di stampa "Lusa". Gouveia e Melo ha riconosciuto che i cittadini potrebbero apprezzarlo per il ruolo che ha svolto nel coordinare il processo di vaccinazione Covid-19, ma questo "non lo obbliga" a fare alcun gesto verso una carriera politica. "Ho avuto un ruolo, non ero io da solo, ero io e altri. C'è questa memoria storica, ora mi preoccupo di fare e svolgere bene il mio ruolo", ha concluso l'ammiraglio. (Spm)