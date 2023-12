Speciale difesa: Ucraina-Russia, intelligence britannica, fronte infestato da ratti e topi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fronte della guerra in Ucraina è ormai infestato da ratti e topi, che starebbero causando problemi sia alle truppe russe che a quelle ucraine. È quanto emerge da un rapporto dell’intelligence britannica pubblicato su X dal ministero della Difesa del Regno Unito. Nelle ultime settimane, i soldati della Russia e dell’Ucraina in prima linea avrebbero iniziato a soffrire la presenza dei roditori, che sarebbero aumentati in alcuni settori del fronte a causa delle temperature miti autunnali e dei campi rimasti incolti per via dei combattimenti. Secondo il rapporto dell’intelligence britannica, con l’abbassamento delle temperature ratti e topi stanno cercando rifugio tra le posizioni delle truppe, in particolare nei veicoli e nelle attrezzature militari. “Rosicchiando cavi, mettono a repentaglio l’equipaggiamento dei soldati”, evidenzia l’intelligence di Londra. Inoltre, rapporti “non ancora verificati” indicano che tra le unità russe si è registrato un aumento dei casi di malattie attribuite proprio alla presenza dei roditori al fronte. (Rel)