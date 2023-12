Speciale difesa: Russia, ministero Difesa riceve lotto di nuovi caccia Su-57 prodotti a Komsomolsk-na-Amure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fabbrica di aerei di Komsomolsk-na-Amure, nell'Estremo Oriente russo, ha prodotto e consegnato al ministero della Difesa di Mosca il quinto lotto di caccia Su-57. Lo ha reso noto il ministro dell'Industria e del commercio russo, Denis Manturov. "I caccia hanno superato con successo tutti i test necessari. L'aumento della produzione di queste macchine uniche è stato possibile grazie alla risoluzione di problemi relativi alla fornitura ritmica di componenti e al miglioramento della tecnologia di assemblaggio regolare", ha osservato il ministro dell'Industria, citato in un comunicato stampa rilasciato dal dicastero. Come ha affermato Sergej Chemezov, direttore generale della società statale di Rostec, ripreso dallo stesso comunicato, il numero di Su-57 si raddoppia ogni anno. "Nel laboratorio di assemblaggio finale sono già in corso lavori su veicoli da combattimento, che saranno trasferiti alle forze aerospaziali russe nel 2024", ha aggiunto Chemezov. (Rum)