Speciale difesa: Ucraina, Zelensky, produrre abbastanza armi per dare una risposta potente alla Russia

- L'Ucraina deve diventare uno "Stato potente" per dare una risposta agli attacchi della Russia: "questo compito può essere raggiunto con una quantità adeguata di armi prodotte nel Paese". Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, intervenendo alla cerimonia di premiazione di lavoratori del settore militare-industriale ucraino. "Il compito dell'Ucraina è il più chiaro possibile: dobbiamo rendere il nostro Stato così forte ed efficace che la Russia senta che ad ogni suo colpo ci sarà una nostra risposta. Questo compito può essere svolto solo sulla base di una produzione domestica sufficiente di armi", ha affermato il capo dello Stato. Zelensky ha poi ringraziato i dipendenti del settore militare-industriale dell'Ucraina, che sono circa 300 mila. Il presidente ha anche osservato che il complesso di difesa del Paese farà parte del sistema di difesa internazionale, e le imprese nazionali stanno concludendo sempre più accordi con enti stranieri per avviare la produzione congiunta di armi. Inoltre, Zelensky ha affermato che la quota di società private impegnate nell'industria militare è in costante crescita. "Sarà giusto che le aziende statali siano alla pari in competizione con le imprese private per il bene della nostra produzione ucraina. Siamo tutti nella stessa squadra. Abbiamo tutti bisogno della stessa cosa, la vittoria", ha concluso il leader ucraino. (Kiu)