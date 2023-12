Speciale difesa: Israele estende le operazioni a Gaza e in Cisgiordania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le operazioni militari delle Forze di difesa di Israele (Idf) si concentrano nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania. In particolare, il campo di Nour Shams, a est di Tulkarm, in Cisgiordania è stato colpito da un drone dell’esercito israeliano che ha ucciso sei persone secondo fonti palestinesi. Mentre nell’exclave palestinese controllata dal movimento islamista Hamas i bombardamenti hanno provocato la morte di almeno 20 persone a Khan Younis, nella parte meridionale della Striscia. Nella stessa zona, a Khuza'a, le Idf hanno annunciato di aver lanciato un’operazione di terra. Secondo il portavoce del ministero della Sanità di Gaza, gestito da Hamas, Ashraf al Qudra, il bilancio delle vittime palestinesi dal 7 ottobre è salito a 21.110 morti e 55.243 feriti. Dal fronte settentrionale, al confine tra Libano e Israele, proseguono gli scontri con lanci di razzi da parte del movimento filo-iraniano Hezbollah e degli attacchi delle Idf, contro membri e strutture del gruppo sciita. (Res)