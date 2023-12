Pnrr: Gava su quarta rata ottimo lavoro, conseguiti anche obiettivi quinta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con il pagamento della quarta rata Pnrr si conferma l’ottimo lavoro svolto per centrare gli obiettivi che ci siamo prefissati per riformare il Paese". Lo dichiara il viceministro all’Ambiente e Sicurezza energetica Vannia Gava. "Il Mase ha già conseguito anche quelli per la quinta rata da 10,5 miliardi, accelerando su rifiuti ed economia circolare, per superare anche onerose procedure di infrazione con l’Ue. Esprimo grande soddisfazione, andiamo avanti spediti con il cronoprogramma", conclude. (Rin)