Grecia: Doukas presta giuramento come sindaco di Atene

- Il nuovo sindaco di Atene, Haris Doukas, ha prestato oggi giuramento. Lo riporta il quotidiano “Kathimerini”. Durante la cerimonia, tenutasi in un ex mercato pubblico di Kypseli, uno dei quartieri centrali della capitale ellenica, il primo cittadino ha promesso “un’Atene verde, pulita e sicura per tutti”. Doukas, sostenuto dal partito socialista Movimento per il cambiamento (Pasok), aveva vinto a ottobre il ballottaggio elettorale con il sindaco uscente di Atene, Kostas Bakoyannis, del partito al governo Nuova Democrazia. Ha preso parte alla cerimonia di giuramento anche il leader di Pasok, Nikos Androulakis. (Gra)