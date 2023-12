Spagna: sottotenente Esercito condannato per molestie sessuali a collega

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un sottotenente dell'Esercito spagnolo è stato condannato a due anni di carcere per il reato di abuso di autorità sotto forma di violenza sessuale e lesioni psicologiche nei confronti di una collega. L'imputato era assegnato alla Brigata Galizia con sede a Figueirido, in provincia di Pontevedra. Il Tribunale militare di La Coruna ha imposto la sospensione dall'impiego per tutta la durata della pena oltre al divieto di comunicare con qualsiasi mezzo con la vittima, la sua famiglia e la sua compagna (anch'essa militare) per cinque anni. In termini di responsabilità civile, il sottotenente dovrà versare alla vittima la somma di 50 mila euro, corrispondente al risarcimento di 133 giorni di assenza dal lavoro a causa del danno psicologico provocato dagli atti contestati, come risulta dalla perizia medico-legale, che indica l'esistenza di "stress post traumatico, con sintomi ansioso-depressivi e moderate ripercussioni funzionali". (Spm)