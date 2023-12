© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La conferenza stampa della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, organizzata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti in collaborazione con l’Associazione della Stampa Parlamentare, è riprogrammata per giovedì 4 gennaio 2024 alle ore 11. Secondo quanto si apprende, la conferenza è stata già rinviata due volte, a causa di un problema di otoliti, in via di miglioramento. (Rin)