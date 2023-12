Imprese: Eni avvia introduzione gas nella Tango Flng nelle acque congolesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eni annuncia che è stata avviata l’introduzione di gas presso l’impianto di liquefazione galleggiante (Floating liquefied natural gas, Flng) Tango ormeggiato nelle acque congolesi. E' quanto si legge in una nota del gruppo. L'introduzione di gas presso l’impianto avviene in un tempo record di soli dodici mesi dalla decisione finale di investimento. Si tratta di una milestone fondamentale del progetto Congo Lng caratterizzato dall’adozione di nuove tecnologie e dalla sinergia con asset di produzione gas esistenti. A valle del completamento delle fasi di commissioning, la Tango Flng produrrà il primo carico di Gnl entro il primo trimestre del 2024, aggiungendo così la Repubblica del Congo ai Paesi produttori di Gnl. La Tango Flng - continua la nota -, con una capacità di liquefazione di circa un miliardo di metri cubi di gas all'anno (Bcma), è stata ancorata accanto alla Floating storage unit (Fsu) Excalibur, utilizzando una configurazione innovativa chiamata "split mooring", implementata per la prima volta in un terminale galleggiante Gnl. Il progetto Congo Lng valorizzerà le risorse di gas del permesso Marine XII e consentirà di raggiungere circa 4,5 Bcma di capacità di liquefazione gas a plateau, attraverso uno sviluppo in fasi e con l’obiettivo di zero gas flaring di routine. Una seconda Flng, con una capacità di circa 3,5 Bcma, è attualmente in costruzione e inizierà la produzione nel 2025. L’intero volume di Gnl prodotto sarà commercializzato da Eni. (segue) (Com)