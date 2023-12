Imprese: Eni avvia introduzione gas nella Tango Flng nelle acque congolesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eni - prosegue la nota - opera in Congo da 55 anni ed è l’unica società attiva nello sviluppo delle risorse di gas del Paese. Eni attualmente fornisce gas alla Centrale Électrique du Congo (CEC), che garantisce il 70 per cento della capacità di produzione di energia elettrica del Paese. Eni è fortemente impegnata nel promuovere la transizione energetica nel Paese attraverso numerose iniziative, tra cui il Centro di eccellenza Oyo per le energie rinnovabili e l'efficienza energetica, recentemente consegnato al ministero dell'Istruzione superiore, della Ricerca scientifica e dell'Innovazione tecnologica della Repubblica del Congo, che lo gestirà insieme all’Unido (Organizzazione delle Nazioni unite per lo sviluppo industriale). Inoltre, l’azienda sta sviluppando la produzione di materie prime agricole, che non competono con la filiera alimentare, per la produzione di biocarburanti ed ha avviato il progetto di distribuzione alle comunità locali dei fornelli migliorati che punta a ridurre il consumo di biomassa legnosa e le emissioni associate alla combustione. (Com)