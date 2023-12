Messico-Usa: Lopez Obrador, incontro con Blinken ha permesso di raggiungere "risultati straordinari"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador, ha detto che l'incontro tenuto ieri con il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha permesso di raggiungere "importanti accordi" su un ampio numero di temi. "Abbiamo chiesto al (presidente degli Stati Uniti, Joe) Biden, di riunirci con Antony Blinken, (il segretario per la Sicurezza interna) Alejandro Mayorkas e la consigliera presidenziale per la sicurezza nazionale, Elizabeth Sherwood-Randall, per discutere in modo diretto di temi di cooperazione economica, sicurezza e migrazione", ha scritto Lopez Obrador in un messaggio pubblicato sul proprio profilo X. "Sono stati raggiunti importanti accordi a beneficio dei nostri popoli e delle nostre nazioni. Oggi più che mai è indispensabile la politica di buon vicinato", ha aggiunto il presidente messicano senza dare ulteriori dettagli. (segue) (Mec)