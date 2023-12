Messico-Usa: Lopez Obrador, incontro con Blinken ha permesso di raggiungere "risultati straordinari" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza, la ministra degli Esteri, Alicia Barcena, aveva parlato di un "eccellente incontro", durante il quale la controparte statunitense non aveva fatto nessuna "richiesta particolare" circa il controllo dei flussi migratori verso il nord del continente, che ha raggiunto quest'anno cifre record. Barcena ha riferito della creazione di un gruppo di lavoro congiunto con funzionari Usa e Guatemala, "con i Paesi del sudamerica e centramerica", che dovrebbe riunirsi già entro fine gennaio 2024. Il gran numero di attraversamenti illegali del confine – una media di 10mila al giorno nelle ultime settimane - ha costretto gli ufficiali di frontiera statunitensi a chiudere temporaneamente diversi attraversamenti ferroviari in Texas e il valico di Lukeville, in Arizona. Il provvedimento temporaneo ha ostacolato gli scambi commerciali e le attività economiche transfrontaliere. La riapertura dei valichi, ha detto Barcena è per il Messico "una priorità". (Mec)