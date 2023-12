© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha dichiarato di non vedere alcun futuro positivo per l'Unione europea. E' quanto emerge da un'intervista di Lavrov concessa all'agenzia di stampa "Ria Novosti" e al canale televisivo "Rossija 24". "Non vedo un futuro così positivo, o meglio, non vedo un futuro positivo in senso buono per l'Unione europea", ha detto Lavrov. (Rum)