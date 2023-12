Malesia: ex ministro Finanze Daim accusa premier Anwar di “caccia alle streghe” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Daim, ritenuto uno tra gli uomini più ricchi della Malesia e una tra le personalità politiche più influenti del Paese, è indagato dal Macc, che la scorsa settimana ha sequestrato il grattacielo Ilham Tower, una tra le proprietà immobiliari di maggior valore della famiglia dell'ex ministro Il sequestro segna una marcata accelerazione delle indagini in corso sulle transazioni controverse effettuate in passato da enti aziendali vicini all’Organizzazione nazionale dei malay uniti (Umno). Dirigenti finanziari vicini Daim, figura assai influente durante i mandati di Mahathir Mohamad come primo ministro, hanno riferito che il sequestro è avvenuto a seguito del rifiuto dell'ex ministro di rispondere alle richieste della Macc di dichiarare nel dettaglio i suoi averi e quelli dei suoi familiari più stretti. Il sequestro è parte di un'indagine contro il riciclaggio di denaro avviata alla fine di maggio su una transazione aziendale del valore di 2,3 miliardi di ringgit (500 milioni di dollari statunitensi) nel novembre 1997, con il coinvolgimento delle società quotate in borsa Renong Bhd e United Engineers Malaysia Bhd (Uem), due entità che in passato erano pilastri dell'impero commerciale legato al partito Umno, a lungo al governo in Malesia. (Fim)